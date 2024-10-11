プロ野球楽天の初代監督で野球解説者の田尾安志氏（70）が2024年10月10日にユーチューブを更新し、楽天・今江敏晃監督（41）の解任報道に私見を述べた。 後任は20年に1軍監督を務めた三木肇2軍監督今江監督は今シーズンからチームを指揮。セ・パ交流戦で球団史上初となる優勝を果たし、シーズン終盤までロッテとクライマックスシリーズ（CS）進出争いを繰り広げた。 結局、リーグ戦は4位に終わり、CS進出を逃した。今シーズンの全