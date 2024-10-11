森保監督は試合前「サイドの攻防はめちゃくちゃ楽しみにしていただければ」と発言10月の2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選のサウジアラビア戦とオーストラリア戦に臨む日本代表発表記者会見で、森保一監督は会見を終えて席を立つと、もう一度メディアの方を向いて一言残した。「サイドの攻防はめちゃくちゃ楽しみにしていただければ」これがサウジアラビア戦のサイドの攻防を意味していたのは間違いない。会見