歌舞伎俳優の中村歌昇（35）が、舞台「〜Fallait pas le dire〜『それを言っちゃお終い』9．〜ドラマ・リーディング〜」（11月19日〜24日、六本木トリコロールシアター）に出演することが発表された。紡木吏佐（28）和久井優（29）小山百代（28）矢野優花（26）の4人の新進気鋭の声優と日替わりでステージに立つ。原作のSalom〓（アキュートアクセント付きE小文字）Lelouch（サロメ・ルルーシュ）「〜allait pas le dire〜邦題『