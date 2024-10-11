EXは、iOS／Android端末用スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラクター「奇祭の迷い猫ミネア」リリースに伴い、声優を務める「木野日菜」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2024年10月11日(金) 18:00より開催します。 ミリオンモンスター「奇祭の迷い猫ミネア」登場キャンペーン EXは、iOS／Android端末用スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラクター「奇祭の迷い猫ミネア」リリース