四天王寺大学地域連携・研究推進センターは、地域における中高生の科学技術に対する興味関心、理解の向上を図るための取組を推進するための活動組織として、「みらい科学教育推進室」を2024年10月10日(木)に設置しました。 四天王寺大学地域連携・研究推進センター「みらい科学教育推進室」  四天王寺大学地域連携・研究推進センターは、地域における中高生の科学技術に対する興味関心、理解の向上を図るための取組