タキザワ漢方廠は、黒豆、桑の葉、ハトムギ、オオバコなどの和漢素材をブレンドし、「スッキリボディライン」をテーマに漢方SENJI堂が監修した和漢煎じ茶「彩麗爽茶(さいれいそうちゃ)」を全国取引薬局・薬店にて10月17日(木)に発売します。 タキザワ漢方廠「彩麗爽茶」 彩麗爽茶(さいれいそうちゃ)内容量：5.0g×15包参考価格：1,600円(税込1,728円)発売日：10月17日(木)発売販売場所：全国の取引薬局・薬