インターネットリサーチなどを展開するNEXER（東京都豊島区）とバイクリサイクルジャパン（京都府木津川市）が共同で、バイクに乗る男女200人に「一緒にツーリングしたい女性芸能人」というアンケートを実施。結果をランキング形式で紹介しています。調査は、8月8日〜9月5日にかけて、インターネットで行われました。第3位は、俳優の北川景子さんでした。20票を獲得。回答者からは「お話をたくさんしてくれそう」（20代・女