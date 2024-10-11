MISELは、 珠城りょう・岡田亮輔・渡辺大が出演するオリジナル脚本の朗読劇『透明の季節』を、シュビア赤坂(所在地：東京都港区赤坂2-14-5 daiwa赤坂ビル)にて2024年12月21日(土)・22日(日)に開催します。また、チケットの予約販売を2024年10月25日(金)12:00より開始します。 MISEL『透明の季節』 MISELは、 珠城りょう・岡田亮輔・渡辺大が出演するオリジナル脚本の朗読劇『透明の季節』を、シュビア赤坂(所在地：東京