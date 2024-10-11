人財企画は令和6年度「中部経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」の受託事業者として、働きやすい企業×就職氷河期世代合同企業説明会を開催します。 人財企画「働きやすい企業×就職氷河期世代合同企業説明会」 人財企画は令和6年度「中部経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」の受託事業者として、働きやすい企業×就職氷河期世代合同企業説明会を開催。