極洋・名古屋支社の取引先・得意先で組織する名古屋支社極洋会（脇坂剛会長＝中部水産社長）の「第27回総会・懇親会」が9月24日、名古屋マリオットアソシアホテルで開催された。当日は関係者約70人が出席。総会では、今年3月1日付で着任した極洋・大西純一郎支社長が当該エリアの業況を報告。また、井上誠社長をはじめ極洋本社役員による今期方針説明も行われた。大西支社長によると、前期3月期の名古屋支社実績は、水産事業135億