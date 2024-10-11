ポッカサッポロフード＆ビバレッジでは、ロングセラー商品の「ポッカレモン100」を9月に、機能性表示食品にリニューアルするなどレモンの健康価値を訴求している。本社のある名古屋市では子どもたちにレモンの価値を伝えるイベントを実施し、周知拡大を進める。「ポッカレモン100」は健康意識の向上などが追い風となり、24年1〜7月で金額ベースの対前年比で106％と堅調に進む。機能性表示食品になったことで、さらなる伸長が期待さ