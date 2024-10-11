THE RAMPAGEの岩谷翔吾が11日、都内で行われた自身の小説家デビュー作『選択』刊行記念取材会に登場した。【全身ショット】オールブラックコーデで、抜群のスタイル披露の岩谷翔吾タイトルにちなみ、“やってよかった選択”について聞かれた岩谷は「筋トレ」と回答。THE RAMPAGEとして9月に開催した東京ドーム公演に向け、岩谷は肉体改造を行ったそうで「かなり体を改造しまして、体脂肪率も7％まで絞り、筋量も増やし、でも体