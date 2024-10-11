ジュニアの6人組グループ・美 少年の金指（かなさし）一世さん（20）が、11月1日0時をもって所属するSTARTO ENTERTAINMENTを退所することが11日、公式サイトで発表されました。STARTO ENTERTAINMENTでジュニアのグループ・美 少年のメンバーとして活動する金指さん。11日、ジュニアの公式サイトで「この度、弊社所属タレント金指一世（美 少年）は、2024年11月1日0時をもちまして、株式会社STARTO ENTERTAINMENTを退所いたしますこ