直感とロジック、その両方が美技を生んだ。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」10月10日の第1試合。KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）がライバルのロン牌“ビタ止め”直後に見事なアガリをゲット、放送席や視聴者を大いに賑わせた。【映像】高宮、超絶ビタ止め→直後のアガリに実況絶叫南1局、親の高宮は7索のポンから仕掛けてタンヤオ・赤のテンパイ。待ちは四・七万と2索だ。これとぶつかっていたのが赤坂ドリブ