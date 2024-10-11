無罪が確定した袴田巌さんの弁護団が、10日、検事総長が発表した談話は「袴田さんに対する名誉毀損だ」と声明を発表し、訂正を求めました。58年前、旧清水市でみそ製造会社の専務一家4人が殺害された事件で、一度は死刑が確定した袴田巌さん。再審の判決で、9月、静岡地裁は捜査機関の捏造を認めた上で無罪を言い渡し、9日、検察が上訴権を放棄し、袴田さんの無罪が確定しました。一方、判決確定に際し、畝本直美検事総長の談話で