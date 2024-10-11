ジュニアユニット 美 少年の金指一世が、11月1日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所することが明らかとなった。 （関連：美 少年、どんな曲も自分たちのものにするテーマパーク“六者六様”の世界観で満たした横浜アリ公演） これはジュニアのファンクラブ「ジュニア情報局」会員向けに公開された動画内で発表されたもの。 公式サイトによると、今夏に金指本人からメンバーと事務所スタッフへ将来の