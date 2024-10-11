八天堂は10月11日から、2024年「秋の福袋」を八天堂オンラインショップで販売開始した。【関連記事】八天堂、スイーツおせち“超早割”予約スタート、限定ミルクくりーむプリン･チョコ掛けバームクーヘン･ミニくりーむパンなど10種を詰合せ/2025年八天堂スイーツビュッフェくりーむパンや八天堂商品を詰め合わせた「秋の福袋」を販売するほか、八天堂オンラインショップで次回以降使える3,000円分クーポンを1,500円で販売する。販