中国の宇宙関連の国有企業は四川省の衛星発射センターから衛星を搭載したロケットを発射したと発表しました。台湾中部の上空を通過したとみられます。中国の国有企業は10日夜、高軌道のインターネットサービス衛星を搭載したロケット「長征3号」を発射し、正確に予定の軌道に投入したと発表しました。台湾国防省によりますと、ロケットは台湾中部の上空を通過し、大気圏外の高度で西太平洋の方向に飛行したということです。