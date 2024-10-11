天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは11日から、第78回国民スポーツ大会「SAGA2024」の競技を視察するため、佐賀県を訪問しています。愛子さまにとって、初めての単独での地方公務となります。【写真多数】御料牧場に到着し、出迎えを受ける愛子さま=2024年5月2日午後4時30分、栃木県高根沢町、上田幸一撮影愛子さまは3月、三重県伊勢市の伊勢神宮に参拝。お一人での地方訪問や参拝は初めてでした。5月には初の単独での公務として