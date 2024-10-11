登録者84.7万人の人気女性YouTuber・Rちゃんが2024年10月8日に公開した動画で、婚約者との破局を報告した。破局の理由は「私が最も悲しいことを彼がした」「【報告】愛してた婚約者とお別れしました。」と題した動画でRちゃんは、左手薬指にはめた指輪を見せつつ「私は婚約していました」と告白した。続けて、「その方と未来を約束していて、お互いの大切な人にも紹介し合っていたんですけれども、その彼と数か月前にお別れしまし