白井佳夫さん（しらい・よしお＝映画評論家）５日、虚血性心疾患のため東京都内の自宅で死去、９２歳。川崎市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長女真木（まき）さん。後日しのぶ会を開く。早稲田大卒業後、キネマ旬報社に入社。映画誌「キネマ旬報」の編集長を経て、映画評論家として活躍した。著書に対談集「銀幕の大スタアたちの微笑」など。０４年に文化庁映画賞映画功労部門を受賞した。