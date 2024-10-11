俳優の上野樹里さんが11日、自身のインスタグラムを更新。TBSのドラマで夫婦役で共演した竹内涼真さんと６年ぶりに偶然再会したことを明かしました。【写真を見る】【上野樹里】「会う度にいい男に」ドラマで夫婦役6年ぶり偶然再会で笑顔の２ショット公開上野さんは現在、六本木蔦屋書店で自身がデザイン・ディレクターを務めるブランド『Tui Kauri』のポップアップストアを出店していますが、10日に「嬉しいサプライズな出来事