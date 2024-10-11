日本維新の会は１０日、同日付で教育無償化を実現する会を離党して維新に入党した４氏について、衆院選小選挙区選の２次公認の候補予定者と発表した。維新は近畿２府４県の全４５選挙区のうち、これで４３選挙区で公認候補を擁立することになった。藤田幹事長は記者会見で、「政治姿勢や政策論などを見てもらい、維新への支持が少しでも近畿圏以外で広がっていくよう頑張りたい」と語った。２次公認された候補者は次の通り。