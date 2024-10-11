能登半島地震で飼育していた2匹のジンベエザメが死んだ「のとじま水族館」に新たなジンベエザメが運び込まれました。ジンベエザメは、10月11日午前7時過ぎにのとじま水族館に到着し、専用の水槽に入れられた状態で運び込まれました。元日の能登半島地震では水槽の設備が故障して水位が減り、ろ過装置も機能しなくなったことなどから、2匹いたジンベエザメは相次いで死んでいました。新たに加わったジンベエザメは体長約4.4メートル