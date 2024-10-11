アメリカ・コロラド州の歴史的な金の鉱山だった観光地でエレベーターが故障して1人が死亡し、一時、12人が地下に閉じ込められました。複数のアメリカメディアによりますと、10日正午ごろ、コロラド州の観光鉱山「モリー・キャサリン金鉱山」でエレベーターに機械的なトラブルが発生し1人が死亡、11人が救出されました。さらに12人が一時、炭鉱の地下約300メートルに閉じ込められましたが、その後、救助されました。事故の