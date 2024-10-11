俳優片岡鶴太郎（69）が10日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）に出演。自身の野菜中心生活を披露した。番組では「美容・デトックス・長寿アップデートが止まらない人たちの夜会〜食事編〜」と題し、芸能人の食生活に密着。125歳まで長生きすることを目指す片岡は自身の野菜中心生活を披露した。片岡は普段から1日1食生活を送っていると明かし、野菜や豆類で作られたおかずを午前3時から約2時間半かけ完食する様