中国商務部と香港特別行政区政府財政司は9日、「中国大陸部と香港の経済連携緊密化取り決め（CEPA）」枠組み下のサービス貿易協定の再改定に関する協定に署名しました。 同協定は署名日に発効し、2025年3月1日に施行されます。「CEPAサービス貿易協定」の改定は2019年に続き2回目で、香港の経済・社会の発展と業界の需要に応じ、金融、通信、建築、観光などの分野で、香港のサービス貿易提供者の中国大陸部進出に便宜を図り、参入