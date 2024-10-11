2024年6月に開催された「アンドロイド・オペラ」東京公演の記憶も新しい渋谷慶一郎が、2年ぶりとなるピアノソロコンサート『Keiichiro Shibuya Playing PianoーLiving Room』を12月に開催する。そのイベントタイトルに込められた狙いはどこにあるのか。公演に向けて渋谷が発表したステイトメントを全文掲載する。