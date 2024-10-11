ディズニーのキャラクターを起用したオリジナルクリスマスグッズが必ず当たるHappyくじ「DISNEY クリスマスオーナメントくじ2024」が、11月9日（土）から、全国の「ファミリーマート」などで順次発売される。【写真】サンタ姿のミッキーやプリンセスも！かわいい「クリスマスオーナメント」一覧■クリスマスをかわいく彩る！今回登場する「DISNEY クリスマスオーナメントくじ2024」は、“Santa Claus Is Coming！”をテーマ