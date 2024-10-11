静岡県のみそ製造会社の専務一家4人が殺害された事件の再審＝やり直し裁判で袴田巖さんの無罪が確定したことを受けて、牧原秀樹法務大臣が10月11日、会見で謝罪しました。 【動画】「大変申し訳ない気持ちはお伝えしたい」牧原秀樹法務大臣、無罪確定の袴田巖さんに会見で謝罪 ＜牧原秀樹法務大臣＞ 「相当な長期間にわたって、袴田さんが法的に不安定な地位におかれたことについては、大変申し訳ないという気持ちをもっている