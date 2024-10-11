10月27日に投開票が行われる衆議院選挙に向けて、静岡県内各地の選挙管理委員会に11日、投票用紙が配送されました。 【写真を見る】衆議院選挙の投票用紙 県内各地の選挙管理委員会に配送 小選挙区と比例代表、計約616万枚＝静岡 沼津市役所には、11日午前10時すぎに投票用紙を乗せたトラックが到着しました。 沼津市に届いたのは、小選挙区と比例代表を合わせて約32万枚です。 選挙管理委員会の職員が段ボール22箱を次