１０日、尾道市で国道を渡っていた高齢女性が軽自動車にはねられ死亡しました。 午後５時５５分ごろ、尾道市吉和西元町で国道２号を横断していた近くに住む向井イツコさん（７９）が軽自動車にはねられる事故がありました。 向井さんは意識不明の重体で病院に運ばれましたが、約６時間後に死亡が確認されました。 軽自動車を運転していた８１歳の男性と同乗者にけがはありませんでした。 現場近くには横断歩道があり、警察は向