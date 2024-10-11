能登半島地震で飼育していた2匹のジンベエザメが死んだ「のとじま水族館」に、あらたなジンベエザメが運び込まれた。ジンベエザメは11日午前7時過ぎにのとじま水族館に到着した。専用の水槽に入れられた状態でクレーンで吊り上げ、天井の搬入口から運び込まれた。元日の能登半島地震では水槽の設備が故障して水位が減り濾過装置も能しなくなった。2匹いたジンベエザメはあいついで死んでいた。新たに加わったジンベエザメは体長約4