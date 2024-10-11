【エルサレム＝西田道成】中東情勢の緊迫が続いている。レバノンの国営通信は首都ベイルート中心部に１０日、イスラエル軍の空爆があり、２２人が死亡、１１７人が負傷したと報じた。ロイター通信によると、レバノンを拠点とするイスラム教シーア派組織ヒズボラの幹部が標的だったが、殺害は未遂に終わった。空爆があったのは、住居が密集する地域。ＡＰ通信は、ベイルート中心部に対する空爆では、イスラエルとヒズボラの応酬