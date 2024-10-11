10月27日に実施される衆議院選挙を前に、大分県庁で投票用紙が各市町村に向けて配送されました。 【写真を見る】衆議院選挙の投票用紙、各市町村に配送県選管「若い方が投票所で一票投じてほしい」大分 県庁本館の玄関には11日朝、衆院選の小選挙区用と比例代表用、それに最高裁判所裁判官国民審査用の投票用紙が入った段ボール箱が運び込まれました。 既に配送された大分市を除く17市町村にあわせて181万3050枚が用