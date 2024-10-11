サッカーのワールドカップアジア最終予選の第3戦に臨んだ日本代表。鬼門の敵地で、サウジアラビアに2対0の快勝です。敵地では過去3戦一度も勝てていないサウジアラビア戦。6万人のサウジサポーターが詰めかける完全アウェーの中、先制したのは日本でした。前半14分に守田英正選手（29）からの折り返しを鎌田大地選手（28）が押し込み1点をリードしました。2試合連続完封中の日本は、この試合でも守備陣が体を張ったプレーでサウジ