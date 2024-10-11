美少年の金指一世（２０）が１１日、所属するＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社を１１月１日０時をもって退所すると発表した。公式サイトで明らかにした。金指は１６年６月に入所。テレビ朝日系ドラマ「真夏の少年〜１９４５２０２０」などに出演してきた。今年も６月まで舞台「とんかつロック」ではメンバーの岩粼大昇、那須雄登と主演を務めていた。公式サイトによると、今夏、金指から「新たな環境で自