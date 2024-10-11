気象庁の地磁気観測所は、太陽フレアの影響で地球の磁場が大きく乱れる「磁気嵐」が、11日未明に発生したと発表した。情報通信研究機構（NICT）は全地球測位システム（GPS）や通信などに影響が出る恐れがあるとして注意を呼びかけている。【動画】能登半島で見えた低緯度オーロラタイムラプス映像はこちら太陽表面での爆発現象「太陽フレア」は9日午前11時ごろに発生。放出されたコロナガスが地球周辺に到来し、11日午前0時1