落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『くにまる食堂フライデー ～どうした！？一蔵！』（文化放送・金曜日9～13時）10月11日の放送は、番組パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、闇バイト強盗事件など、今気になるニュースを紹介した。 水谷「一蔵さんが今日取り上げるニュースは何でしょうか？」 一蔵「東京・埼玉の闇バイト強盗です。この事