文化放送は、10月15日(火)午後7時から特別番組『象のRadio～キャンティの時代Re:Born』を放送する。 この番組は、「2023年日本民間放送連盟賞」ラジオエンターテインメント部門で優秀を受賞した、文化放送制作『象のRadio～キャンティの時代』を一部再編集を加え放送するもの。 YMO（YELLOW MAGIC ORCHESTRA）、ユーミン、ガロ、カシオペア、青山テルマらを手掛けた異能の音楽プロデューサ&#125