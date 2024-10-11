今月15日公示、27日が投開票の衆議院議員選挙で鹿児島市の投票所整理券が11日選挙管理委員会から郵便局に渡されました。 鹿児島市役所では11日、衆院選の投票所整理券が市の選挙管理委員会から市内3つの郵便局に渡されました。投票所整理券は有権者が投票所で投票用紙を受け取る際に必要なものです。 鹿児島市の選挙人名簿登録者数はおよそ49万人で、世帯ごとに投票所整理券が郵送されます。11日は市の職員や郵便局員が整理券お