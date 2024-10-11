全国的に天気に恵まれる３連休、天体観測はいかがでしょうか？『紫金山・アトラス彗星』は、新しく発見された彗星 『紫金山・アトラス彗星』は、２０２３年１月に発見された新しい彗星で、天文ファンでなければ、ご存じでない方も多いと思います。１２日（土）～１５日（火）が観測のチャンスですが、この惑星は、このあと太陽系から外に出ていく軌道を取ると考えられるため、このチャンスを逃すと二度と見ることができない