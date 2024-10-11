通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.60-1.14円コールオーバー ユーロ円1.02-1.61円コールオーバー ポンド円1.18-2.06円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格