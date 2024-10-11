中国の自動車部品輸入額、８月は前年同月比９・４％増ドイツ・デュイスブルクから陝西省西安市の西安国際港駅に到着した、自動車部品や高精度電子機器などの貨物を満載した「中欧班列」。（西安＝新華社記者/張博文）【新華社北京10月11日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が10日に発表した8月の自動車部品輸入額は前月比2.0％増、前年同月比9.4％増の27億ドル（1ドル＝約149円）だった。同協会が税関総署のデータを基に