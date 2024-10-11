11日、ラオス・ビエンチャンで東アジアサミットの開始を待つ石破首相（AP＝共同）【ビエンチャン共同】東南アジア諸国連合（ASEAN）と日米中ロなど18カ国が参加する「東アジアサミット（EAS）」が11日、ラオスの首都ビエンチャンで開かれた。地域の主要課題であるミャンマー情勢と南シナ海問題に加え、ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢など世界規模のテーマも含めた論戦が展開される。石破茂首相のほか、ブリンケン米国務長官