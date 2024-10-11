★人気テーマ・ベスト１０ １防災 ２中国関連 ３半導体 ４人工知能 ５防衛 ６ＪＰＸ日経４００ ７地方創生 ８ＴＯＰＩＸコア３０ ９円安メリット １０円高メリット みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「半導体製造装置」が１５位にランクインしている。 「半導体製造装置」は従来から人気の高いテーマだが、米国の株式市場で９月中旬以降、半導体株