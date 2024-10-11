■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3936) ＧＷ 東証グロース (4057) インタファク 東証グロース (7409) エアロエッジ 東証グロース (6467) ニチダイ 東証スタンダード (5246) エレメンツ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5381) Ｍｉｐｏｘ 東証スタンダード (3936) ＧＷ