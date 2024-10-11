撮影現場の様子を特別公開！モニターに映る小山さんの迫真の演技をスタッフさんがチェック。【写真（全11枚）】NEWSメンバー愛！加藤シゲアキさんからの差し入れが流石すぎるWEB連載『小山姉弟の食卓』のスタッフが、好評放送中の小山さん初主演ドラマ『高杉さん家のおべんとう』の撮影現場に潜入！独占リポート＆コメントをお届けします。取材班が現場におじゃましたのは9月下旬。ドラマの制作班に指定された時間にお伺いすると