ダイコー通産が大幅続伸している。１０日の取引終了後に発表した第１四半期（６～８月）単独決算が、売上高４６億７８００万円（前年同期比２１．４％増）、営業利益２億３３００万円（同７２．８％増）、純利益１億６４００万円（同８９．３％増）と大幅増益となったことが好感されている。 ＣＡＴＶ局向けのセンター設備や大型のデータセンター設備、医療福祉施設向けの屋内通信設備、消防