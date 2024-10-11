「BCNランキング」2024年9月30日〜10月6日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS OLED4T-C55FQ1（シャープ）2位REGZA48X8900N（TVS REGZA）3位VIERATV-55Z90A（パナソニック）4位VIERATV-48Z85A（パナソニック）5位AQUOS OLED4T-C48EQ2（シャープ）6位VIERATV-55Z95A（パナソニック）7位BRAVIA 8K-55XR80（ソニー）8位REGZA55X8900N（TVS REGZA）9位REGZ